З-під Авдіївки евакуювали двох маленьких близнюків: батьки до останнього були проти
Джерело:Національна поліція України
З села під Авдіївкою евакуювали двох маленьких близнюків. Це зробили "Білі Янголи".
Діток евакуювали з села Новобахмутівка Очеретинської громади. Їхні батьки до останнього були проти.
Важливо "Не хочеться більше ризикувати": з Ямполя вивезли родину з 5 дітьми, яка втратила батька
З-під Авдіївки евакуювали двох маленьких близнюків
Евакуаційна група поліції "Білий Янгол" неодноразово відвідувала родину з двома дітьми в селі Новобахмутівка Очеретинської громади. Батьки відмовлялися виїжджати. Передумати їх змусив потужний приліт на територію населеного пункту.
Постійно чути обстріли, вночі бахає. Дітям було важко. Хлопчики бігли і затуляли вуха руками. Як оце прилетіло – вирішили евакуюватися,
– розповіла мама дітей.
Правоохоронці зазначили, що братиків разом з батьками доставили до родичів подалі від лінії фронту. Спеціальні дитячі бронежилети та броньоване авто забезпечували безпеку поїздки.
З-під Авдіївки евакуювали двох братиків / фото поліції
Евакуація з гарячих точок
- Нещодавно "Білі янголи" евакуювали з Ямполя, що в Донецькій області, родину з 5 дітьми. Батько малечі загинув від обстрілу.
- Також спецекіпаж "Білий янгол" вивіз з Авдіївки дві сім'ї з дітьми. Від російських обстрілів малеча ховалась в шафі.
- Ще раніше "Білі Янголи" евакуювали з Нью-Йорка багатодітну родину. Зокрема, матір та всіх її дітей: 19-річну Валентину, 14-річну Віку, близнючок Поліну та Ангеліну, яким по 5 років, чотирирічну Альону та найменшого – трирічного Богданчика. Влада підготувала для родини житло в Черкаській області.
- Окрім цього, "Білі янголи" вивезли з Авдіївки ще одну сім'ю. Двох діток, їхніх батьків та бабусю вмовляли виїхати аж пів року.