Тиск неймовірний: як росіяни намагаються пробитися до Часового Яру
Ситуація в Часовому Ярі Донецької області залишається складною. Окупанти з усіх сил намагаються прорватися до міста.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що і офіційні речники, і військові, які перебувають в Часовому Ярі, повідомляють, що ворог використовує буквально усі сили та засоби, щоб атакувати на цьому напрямку.
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Яка ситуація в Часів Ярі
Як наголосив Селезньов, одна з цілей окупантів – прорватися на околиці Часів Яру. Вони хочуть протиснутися та закріпитися у мікрорайоні "Канал".
Ворог залучив додаткові сили та засоби. Окупанти проводять там атаки не лише за допомогою суто живої сили. Час від часу туди долучають бронетехніку. Їм потрібно захопити позиції у мікрорайоні "Канал",
– сказав Селезньов.
Російські окупанти атакують цей мікрорайон фактично з трьох боків. Йдуть лобові штурми через лісовий масив та дачну забудову. Також вони пробують атакувати і через поля.
Ворог зазнає там втрат, але тиск неймовірний. На території мікрорайону "Канал" є багатоповерхова забудова. Звісно, вона вже частково зруйнована через ворожу артилерію та авіацію. Ворогу важливо закріпитися на цьому плацдармі. Тоді він почне контролювати деякі передмістя Часового Яру,
– підкреслив Селезньов.
За його словами, якщо окупанти зможуть захопити Часів Яр, то далі вони спробують просуватися в бік Краматорської агломерації.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 30 травня Росія втратила понад 506 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7710 танків, 14913 бойових броньованих машин, 13101 артилерійську систему, 1088 РСЗВ, 815 засобів ППО, 357 літаків тощо.
- В ніч на 30 травня морські дрони уразили катери окупантів в Криму. Вдалося знищити два ворожі катери "Тунець". Ще два таких самих судна вийшло пошкодити.
- Як Росія використовує катери "Тунець" – читайте в матеріалі 24 Каналу.