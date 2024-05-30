Тиск неймовірний: як росіяни намагаються пробитися до Часового Яру

Ситуація в Часовому Ярі Донецької області залишається складною. Окупанти з усіх сил намагаються прорватися до міста.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що і офіційні речники, і військові, які перебувають в Часовому Ярі, повідомляють, що ворог використовує буквально усі сили та засоби, щоб атакувати на цьому напрямку.

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Яка ситуація в Часів Ярі

Як наголосив Селезньов, одна з цілей окупантів – прорватися на околиці Часів Яру. Вони хочуть протиснутися та закріпитися у мікрорайоні "Канал".

Ворог залучив додаткові сили та засоби. Окупанти проводять там атаки не лише за допомогою суто живої сили. Час від часу туди долучають бронетехніку. Їм потрібно захопити позиції у мікрорайоні "Канал",

– сказав Селезньов.

Російські окупанти атакують цей мікрорайон фактично з трьох боків. Йдуть лобові штурми через лісовий масив та дачну забудову. Також вони пробують атакувати і через поля.

Ворог зазнає там втрат, але тиск неймовірний. На території мікрорайону "Канал" є багатоповерхова забудова. Звісно, вона вже частково зруйнована через ворожу артилерію та авіацію. Ворогу важливо закріпитися на цьому плацдармі. Тоді він почне контролювати деякі передмістя Часового Яру,

– підкреслив Селезньов.

За його словами, якщо окупанти зможуть захопити Часів Яр, то далі вони спробують просуватися в бік Краматорської агломерації.

Ситуація на фронті: коротко