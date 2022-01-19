Семенченко залишиться під вартою до 1 лютого

Суд залишив Семена Семенченка під вартою до 1 лютого. Тоді відбудеться нове судове засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід на наступні 2 місяці.

Деталі розповіла Наталка Музика. Вона подякувала прихильникам екснардепа за підтримку.

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Семен залишився в СІЗО до 1 лютого. Далі – наступне засідання суду, де будуть обирати запобіжний захід для Семенченко на наступні 2 місяці,

– наголосила Музика.

Справа Семенченка