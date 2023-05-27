На окупованій Донеччині з військової частини втекли 7 озброєних зеків

З так званої російської військової частини на території тимчасово окупованої території Донеччини втекли зеки. Мовиться про семеро засуджених.

Російські пропагандисти повідомили, що мовиться про колишніх ув'язнених. Ба більше, у них з собою була зброя, пише 24 Канал.

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Що відомо про зеків, які втекли на окупованій Донеччині

У районі Соледара з військової частини втекли зі зброєю сім колишніх в'язнів – військовослужбовці одного із підрозділів,

– розповіли російські пропагандисти, посилаючись на свої джерела.

Проте російська пропаганда запевнила, що нібито трьох із них вже затримали в районі Брянки на території псевдореспубліки у Луганській області.

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У росіян втекли майже 40 зеків

Днями російські ЗМІ повідомили, що з табору злагодження загону "Шторм Z" втекли колишні зеки. Табір Росія розмістила в тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.

Мовиться про 39 колишніх в'язнів. Всі вони перебували на тимчасово окупованій території України за контрактом. Тікаючи, зеки вбили побратима, військового так званого "міністерства держбезпеки ЛНР". Останній намагався їх зупинити.

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Російські силовики припускали, що зеки могли втекти в Ростовську область. Ймовірно, вони озброєні та рухаються на вкрадених машинах. Детальніше історію зі втечею зеків – читайте за посиланням.