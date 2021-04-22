Сенат Чехії пропонує залишити одного російського дипломата в країні

Сенат Чехії закликав уряд розірвати угоду про співробітництво та дружні відносини з Росією. Водночас там запропонували скоротити кількість російських дипломатів.
Джерело:"Чеське телебачення"
Сенат закликав залишити в країні одного дипломата з Росії. За відповідну резолюцію проголосували 67 з 72 сенаторів.
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У документі також мовиться про те, що уряд має оприлюднити всю інформацію про вибухи боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
Також він повинен виключити Росію з тендеру на будівництво АЕС та іншої критичної інфраструктури.Зверніть увагу! Чехія звернулася до НАТО з проханням провести засідання Північноатлантичної ради наприкінці тижня. Чеська сторона хоче обговорити можливі скоординовані кроки проти Росії.
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Сенат Чехії також запропонував уряду винести інцидент з вибухами на обговорення Ради безпеки ООН, а також попросити допомогу в інших країн.
Чехія та Росія висилають дипломатів: коротко
- Чехія 17 квітня заявила, що висилає 18 співробітників російського посольства. Їх назвали представниками спецслужб та запідозрили у причетності до вибуху складу у чеському селищі Врбетіце.
- Боєприпаси на складах у Врбетіце вибухнули 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Під час першого вибуху загинули 2 людей. Збитки сягнули сотні мільйонів крон.
- У відповідь на рішення Чехії, Росія повідомила про висилку 20 чеських дипломатів. У Кремлі дії Чехії назвали "недружнім актом".
- Євросоюз підтримав звинувачення Чехії щодо Росії.