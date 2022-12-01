Сенат Чехії схвалив навчання українських військових у країні
Джерело:Radio Prague International
Сенат Чехії підтримав проведення навчань для українських військових на території країни. За попередньою інформацією ця підготовка проходитиме на полігоні Лібави.
У 2023 році в Чехії зможуть тренуватися до чотирьох тисяч українських армійців. Згідно з урядовим документом там проведуть п’ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких візьмуть участь до 800 українських бійців.
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Що відомо про навчання українських військових в Чехії
Крім цього, Сенат проголосував за відправлення чеських солдатів для навчання українців в інші країни Євросоюзу. Мова йде про 55 військових. Вони зможуть працювати в будь-якій державі-члені ЄС у командних структурах або на посадах інструкторів.
За попередньою інформацією, підготовка українських військовослужбовців у Чехії проходитиме на полігоні Лібави, до неї залучатимуться механізовані підрозділи та спеціальні спеціальності.
США розглядає можливість розширення навчання українських воїнів
- В адміністрації Байдена розглядають можливість різкого розширення навчання українських воїнів. Мовиться зокрема й про навчання 2 500 українських солдатів в місяць на базі США в Німеччині.
- Таке розширення передбачає не лише збільшення кількості українців на навчаннях, а й тип навчань, які вони можуть отримати від армії США.
- У Великій Британії українських воїнів навчають близько 70 норвезьких інструкторів. За інформацією Міноборони, цієї осені підготовку пройдуть 10 тисяч військових. Наступного року планують навчити ще 19 тисяч.
- 15 листопада стало відомо, що у рамках нової допомоги від Німеччини передбачені навчання до 5 тисяч українських солдатів до червня 2023 року.
- Також ЄС запустив тренувальну місію для українських військових EUMAM Ukraine в рамках якої проведуть навчання до 15 тисяч військових Збройних сил України. Однак зазначимо, що Угорщина офіційно відмовилася тренувати воїнів ЗСУ і фінансувати місію ЄС. На думку голови МЗС країни Сійярто, для врегулювання війни потрібні перемовини між Росією та Україною.