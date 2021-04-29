Сенат Чехії схвалив заяву про скаргу на президента

Читать новость на русском

Керівники фракцій верхньої палати парламенту Чехії схвалили заяву щодо конституційної скарги про зраду батьківщини президентом Мілошом Земаном. Напередодні він заявив про відсутність доказів причетності російських спецслужб до вибухів у 2014 році.

Джерело:

сенат Чехії

Водночас лідери фракцій не очікують, що подача скарги відбудеться найближчим часом. Про це мовиться у заяві Сенату.

До теми Вибухи у Врбетіце: прем'єр Чехії заявив, що версія про причетність спецслужб Росії — єдина

Не можна очікувати, що остаточне рішення з питання подачі конституційної скарги буде схвалене протягом декількох тижнів,
– наголосили сенатори.

Вони мають намір проконсультуватися з профільними комітетами парламенту, а також з експертами.

Деталі заяви президента

Коротко про скандал між Чехією і Росією