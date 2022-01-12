Сенат США опублікував проєкт санкцій, що стосуються безпосередньо Путіна

12 січня 2022 , 19:56
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Проєкт санкцій сенату США

Сенат США опублікував проєкт санкцій, що стосуються президента Росії. Їх запровадять у тому випадку, якщо Володимир Путін знову вторгнеться в Україну.

Відповідний документ опублікував Сенат США. Це трапилось 12 січня, у день перемовин Росії з НАТО. 

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Сенат США оприлюднив санкції проти Путіна

Для протидії агресії Росії проти України і східноєвропейських союзників, щоб прискорити безпекову допомогу Україні, посилити обороноздатність держави та запровадити санкції, пов'язані з діями Росії щодо України та для інших цілей,
– мовиться на початку документу.  

Зокрема у проєкті санкцій мовиться:

  • Володимиру Путіну заборонять в'їзд в США та заморозять американські активи;
  • такі ж обмеження діятимуть для прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, голови МЗС Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також – командувачів різних військ та інших осіб, яких Білий дім визнає причетними до агресії проти України.

Окрім того, санкції стосуватимуться також:

  • "Північного потоку-2" – документ закликає "розглянути всі доступні та належні заходи", щоб не допустити його введення в експлуатацію;
  • системи грошових переказів SWIFT.

"Цей закон абсолютно ясно дає зрозуміти, що Сенат США не сидітиме склавши руки, оскільки Кремль загрожує повторним вторгненням в Україну", – пояснив у заяві сенатор Роберт Менендес.

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Автор: Діана Квасневська