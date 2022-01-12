Сенат США опублікував проєкт санкцій, що стосуються безпосередньо Путіна

Сенат США опублікував проєкт санкцій, що стосуються президента Росії. Їх запровадять у тому випадку, якщо Володимир Путін знову вторгнеться в Україну.

Відповідний документ опублікував Сенат США. Це трапилось 12 січня, у день перемовин Росії з НАТО.

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Сенат США оприлюднив санкції проти Путіна

Для протидії агресії Росії проти України і східноєвропейських союзників, щоб прискорити безпекову допомогу Україні, посилити обороноздатність держави та запровадити санкції, пов'язані з діями Росії щодо України та для інших цілей,

– мовиться на початку документу.

Зокрема у проєкті санкцій мовиться:

Володимиру Путіну заборонять в'їзд в США та заморозять американські активи;

такі ж обмеження діятимуть для прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, голови МЗС Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також – командувачів різних військ та інших осіб, яких Білий дім визнає причетними до агресії проти України.

Окрім того, санкції стосуватимуться також:

"Північного потоку-2" – документ закликає "розглянути всі доступні та належні заходи", щоб не допустити його введення в експлуатацію;

системи грошових переказів SWIFT.

"Цей закон абсолютно ясно дає зрозуміти, що Сенат США не сидітиме склавши руки, оскільки Кремль загрожує повторним вторгненням в Україну", – пояснив у заяві сенатор Роберт Менендес.

Що цьому передувало

10 січня відбулись перемовини між США та Росією. Їх організували через висунуті Кремлем "гарантії безпеки", у яких мовилось про не розширення НАТО, зокрема на Схід. Точніше щодо невступу України та Грузії. За результатами перемовин заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню.

Окрім того, 12 січня пройшли перемовини Росія – НАТО. Вони не мали чіткого результату. Генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг пояснив, що на ультиматум Росії щодо не розширення НАТО йти не збираються. Також 13 січня заплановані перемовини за лінією ОБСЄ, в яких братимуть участь країни Євросоюзу, США та Росія.

12 січня глава сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес прокоментував ймовірний наступ глави Кремля на Україну та пояснив, що Путіну не потрібно обвалювати всю свою економіку та жертвувати життями свого народу в марній спробі переписати карту Європи.

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