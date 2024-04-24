Зеленський відреагував на рішення Сенату про виділення Україні допомоги

Сенат США 24 квітня підтримав законопроєкт про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Президент Володимир Зеленський наголосив, що цей крок був життєво необхідним.

Глава держави передусім висловив вдячність за голосування лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, а також усім 79 сенаторам, які підтримали документ.

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Зеленський очікує на швидке підписання законопроєкту

Зеленський зазначив, що ця визначна подія зміцнює роль Америки, як маяка демократії та лідера вільного світу.

Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики. Я так само ціную підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах,

– додав президент України.

За словами Зеленського, США нададуть Україні інструменти, які вкрай необхідні для встановлення справедливого миру. Мовиться про далекобійні спроможності, артилерію та ППО.

Що відомо про голосування у Конгресі США

Після довгих місяців очікування та дискусій Палата представників таки взялась за розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Остаточне голосування відбулось пізно ввечері 20 квітня. Свій голос "за" віддали 311 конгресменів. Усі правки республіканців були відхилені.

Пакет документів негайно передали у Сенат, який заради якнайшвидшого голосування навіть змінив графік роботи. Лідер демократичної більшості Чак Шумер запевнив, що зробить все, аби законопроєкт потрапив на стіл Джо Байдена.

Тим часом CNN припускає, що в наступному пакеті допомоги від США таки будуть далекобійні ракети ATACMS.

Одразу після голосування у Сенаті, на сайті Білого дому з'явилась заява, що президент Байден має намір невідкладно підписати документ, аби допомога Україні почала надходити вже цього тижня.