У Сенаті США допустили введення санкцій проти Росії ще до нападу на Україну

У США неодноразово заявляли, що введуть санкції проти Росії лише після того, як вона нападе на Україну. Однак у Сенаті допустили запровадження превентивних обмежень.

Якими будуть превентивні санкції

Про обмеження на випередження агресії розповів глава сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес. Про це у твітері заявив журналіст CNN Джош Рогіна.

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Є деякі санкції, які можуть бути запроваджені заздалегідь, через те, що Росія вже зробила,

– мовиться у повідомленні.

Водночас "руйнівні" санкції введуть у разі, якщо Кремль наважитися на вторгнення.

Наразі розробку законопроєкту про превентивні санкції вже майже завершили. Переговори між республіканцями і демократами перебувають на завершальній стадії.

Якими будуть обмеження США проти Росії у разі ескалації

Президент США Джо Байден пригрозив Кремлю, що агресія проти України стане для нього "економічною катастрофою".

Зокрема, Вашингтон може заборонити проводити російським банкам будь-які операції з доларом.

Водночас ЗМІ пишуть, що Білий дім нібито не хоче відключати Росію від SWIFT або вводити заборону на експорт нафти та газу.

Наразі відомо, що майбутні обмеження США проти Росії стосуватимуться ключових секторів економіки.

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Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав партнерів не чекати на початок війни, а запроваджувати санкції проти Росії негайно. Адже потім ці обмеження не діятимуть для захисту України, а лиш для того, щоб стримати Володимира Путіна від просування на Захід.

Повний текст публікації Джоша Рогіна у твітері:

Є деякі санкції, які можуть бути запроваджені заздалегідь, через те, що Росія вже зробила. Сенатор Менендес розповів Дані Баш з CNN, що двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії майже завершено.