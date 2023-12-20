Чи проголосує Сенат США за допомогу Україні до кінця 2023 року: лідери партій відповіли

Сенат США не голосуватиме за пакет щодо надання додаткової допомоги Україні. Це також стосується і питання стосовно зміцнення безпеки кордону США до початку наступного року.

Попри це, республіканці та демократи продовжуватимуть свою роботу. Про це заявили лідери обох партій 19 грудня у Вашингтоні.

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Суперечки у Конгресі

Сенат Конгресу США не голосуватиме за пакет допомоги Україні у 2023 році.

Угода між республіканцями та Білим домом щодо змін у міграційному законодавстві, до яких прив’язали пакет допомоги Україні, досі не досягнута. Втім, лідер демократів Чак Шумер запевняє, що надалі перемовини стосовно цього питання триватимуть.

Наші перемовники працюватимуть дуже старанно під час грудневих та січневих канікул, і наша мета – зробити щось, як тільки ми повернемося,

– заявив Шумер.

Водночас другий республіканець у Сенаті Джон Тьюн заявив, що угода не буде досягнута до січня 2024 року. За його словами, демократи згаяли час до того моменту, коли була можливою домовленість щодо угоди про безпеку південного кордону з Мексикою до Різдва.

У спільній заяві Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів "досягають обнадійливого прогресу", але "залишаються складні питання".

Що цьому передувало