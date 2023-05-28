"Це найкраща трата грошей": слова сенатора США викликали істерику в Кремлі
Володимир Зеленський зустрівся із сенатором США Ліндсі Гремом. Під час зустрічі сенатор Грем зробив заяву, від якої у росіян з рота "пішла піна".
Відомо, що Вашингтон один з головних партнерів України, який надає велику фінансову та військову допомогу нашій країні, пише 24 Канал. Грем під час зустрічі із Зеленським зауважив, що США вигідно інвестували у знищення російської окупаційної армії.
Дивіться також Медведєв вибухнув: поки що тільки погрозами через слова Зеленського про Кремль
Кремль звинуватив США у Голокості
"Росіяни вмирають. Це краща трата грошей, ніж будь-коли", – заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем на зустрічі із Володимиром Зеленським.
Сенатор Грем потролив росіян: дивіться відео
Важливо зазначити, що слова Ліндсі Грема стосувалися кремлівського режиму, який використовує армію для геноциду українців. Крім того, Москва становить глобальну загрозу світу, через що й опинилася в ізоляції.
Тролінг з боку сенатора неабияк обурив представників країни-терориста. Експрезидент Росії та посіпака кремлівського диктатора Дмитро Медведєв назвав Грема "старим дурнем".
Крім того, Медведєв пригрозив сенатору Грему фізичною розправою. Прихвостень Путіна раптом згадав про американських політиків, яких було вбито.
У МЗС Росії також вирішили прокоментували слова Грема. Зокрема, представниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила "інвестиції" США у Другій світовій війні та Голокості. Схоже, Москву сильно турбує те, що допомога Україні з боку США перешкоджає варварським планам кремлівського режиму.
Крім того, Захарова чомусь забула, що саме ленд-ліз від США врятував СРСР від поразки в боротьбі з нацистським режимом Адольфа Гітлера.
Захарова цинічно вирішила нагадати американцям, чим закінчилася Друга світова війна. Вона натякнула на те, що режим Гітлера зазнав поразки, а воєнні злочинці постали перед судом. Водночас Захарова забула про те, що зрештою СРСР, режим якого суттєво не відрізнявся від Німеччини Гітлера, розпався, а Росія та її керівники стали сучасними нацистами, яких вже чекають у Гаазі.
Сенатор Грем втретє приїхав в Україну після початку повномасштабної агресії
- Зазначимо, що сенатор Грем уже втретє з початку повномасштабної російської агресії відвідав Україну.
- Володимир Зеленський під час зустріч з Гремом подякував за нещодавній пакет оборонної допомоги розміром 375 мільйона доларів, виділений США 21 травня.
- Він акцентував на безпрецедентному загальному обсязі наданої допомоги, який із лютого минулого року становить 38 мільярдів доларів.
- Глава держави детально поінформував американського сенатора про ситуацію на передовій і дав оцінку її розвитку в найближчій перспективі. Президент високо оцінив рішення США підтримати міжнародну авіаційну коаліцію та назвав його історичним.