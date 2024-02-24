Майк Джонсон має приїхати і все побачити: сенатори вражені свіжими могилами захисників у Львові

23 лютого до Львова прибула делегація американських сенаторів на чолі з Чаком Шумером. Вони провели зустріч із Зеленським, а також відвідали військові поховання на Марсовому полі.

На днях Україна була вимушена залишити Авдіївку, президент Зеленський заявляв про надзвичайно важку ситуацію на кількох ділянках фронту, зокрема через нестачу озброєння. Натомість, рішення від Конгресу щодо виділення життєво необхідних коштів досі немає.

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Загинули, бо не мали снарядів

Сьогодні до міста Лева завітали 5 сенаторів – усі представники Демократичної партії – аби вкотре висловити свою непохитну підтримку Україні у її боротьбі з російським агресором.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер під час пресконференції заявив, що він разом із колегами прибув для того, аби запевнити українців у тому, що вони будуть боротися за ухвалення необхідної допомоги для Києва та його "хоробрих солдатів".

Шумер розповів про свої враження від відвідання військового кладовища. Він та сенатори були вражені свіжими могилами для тих, кого ховатимуть вже завтра.

Ми також бачили портрети полеглих військових, чоловіків і жінок, які загинули на цій війні. Дехто з них загинув, бо вони не мали необхідних боєприпасів, щоб захистити себе,

– зауважив сенатор.

Посадовець наголосив, що якби американці вчасно надали Україні допомогу, то результат битви за Авдіївку міг би бути інакшим.

Без допомоги Україні Путін зрештою опиниться прямо на кордоні з Польщею. Саме про це має знати Америка, спікер Джонсон і республіканці у Палаті представників,

– наголосив Шумер.

"Поїдь до України"

Сенатор запевнив, що вони особисто поспілкуються зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Вони розкажуть про те, що побачили в Україні і будуть тиснути на нього, аби він вчинив правильно. За словами Шумера, якщо Джонсон відвернеться зараз від України, то шкодуватиме про це багато років.

Ми скажемо спікеру Джонсону: "Поїдь до України! Відвідай ті місця, де були ми. Побач те, що бачили ми, і тоді для жодної людини з гідністю і доброю волею буде просто неможливо відвернутися від України!",

– сказав Шумер.

Окремо сенатор висловив упевненість, що якби сьогодні Джонсон поставив на голосування законопроєкт про допомогу Україні, то за нього точно проголосували б.

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