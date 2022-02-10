Сенатори США просять Байдена надати Україні доступ до даних розвідки

Американські сенатори виступили за надання Києву доступу до їхніх розвідувальних даних. З відповідним проханням політики звернулися до Джо Байдена.

Інформація потрібна Україні для захисту

Сенатори наголосили, що США повинні "озброїти" Україну важливою інформацією. Таке звернення підписали на тлі скупчення російських військ біля наших кордонів.

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Інформацію від розвідки сенатори назвали "інструментом для захисту від російської агресії".

Ми просимо США поділитися з Україною розвідувальною інформацією максимально можливої ​​міри. Росія є агресором, і ми повинні озброїти Україну критичною інформацією, яка необхідна для захисту країни,

– мовиться у повідомленні.

Політики додали, що це – в інтересах національної безпеки США та партнерів. Адже російська загроза Україні є загрозою для демократій у всьому світі.

"Закликаємо Байдена надати якомога більше підтримки Україні в цей критичний момент", – наголосили сенатори. Вони додали, що Україна вже показала, що хоче захищати свою територію й демократичний уряд.

Зауважимо, під зверненням до президента підписалися 16 політиків від двох партій на чолі з головою комітету сенату з розвідки Марком Ворнером та віцеголовою Марком Рубіо.

Як США допомагають Україні на тлі російської загрози

Менше ніж за місяць з США прибули в Україну 10 літаків з військовою допомогою.

Останні два прилетіли 9 лютого. На їхньому борту перебувало по 80 тонн боєприпасів та патронів.

Перед тим Вашингтон відправляв до Києва бойові набої до стрілецької зброї, боєприпаси для гранатометів, протитанкові ракетні комплекси тощо.

Крім того, США почали перекидати свої війська у Східну Європу. Частина американських військових приземлилася у польському Жешуві – лише за 70 кілометрів від України.

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