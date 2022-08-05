Лідери Сербії і Косово обговорять врегулювання конфлікту: відома дата

Між Косово та Сербією ледь не розгорівся серйозний конфлікт. Та в результаті все вдалось владнати, принаймні на деякий час.

Тепер президент Сербії Олександр Вучич та прем'єр Косово Альбін Курті планують провести переговори щодо загострення конфлікту між країнами. Вони мають зустрітися 18 серпня.

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Боррель запросив лідерів у Брюссель

Про зустріч повідомив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано. За його словами, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запросив Вучича та Курті до переговорів.

Також в обговоренні має взяти участь спеціальний посланник ЄС з діалогу між Белградом та Пріштіною Мирослав Лайчак.

Загострення між країнами

Сербія не визнає незалежності Косова та офіційних документів. Тому влада частково визнаної країни в червні 2022 року оголосили про такий же крок. Воно мало набрати чинності з 1 серпня. 30 липня глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що Косово нібито готує "справжнє пекло" протягом наступних днів.

На тлі зростання напруги між Сербією та Косово, яку Белград вважає своєю територією, увечері 31 липня почали лунати постріли, а в провінціях Косово, які межують з Сербією, пролунали сирени. Президент Сербії Александр Вучич попереджав, що його країна не планує капітулювати.

Та в результаті Косово погодилось перенести запровадження правила з документами на 1 вересня, тобто відтермінувати на місяць. На півночі Косово розпочали демонтаж барикад.

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