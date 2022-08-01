Протистояння Сербії та Косово: вулиці Північної Мітровиці – пусті, сирени вже не лунають

Увечері 31 липня на кордоні Сербії та Косово пролунали сирени та було чути постріли. Журналісти розповіли, що зараз відбувається на вулицях Північної Мітровиці.

Ситуація в Північній Мітровіці досі надзвичайно напружена. Сирени перестали лунати о 20:30, а на вулицях є надзвичайно мало людей.

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Що відбувається на вулицях Північної Мітровиці

Журналісти розповіли, що серби, з якими вони спілкувалися, налаштовані дуже рішуче. Вони заявляють, що готові будь-якими способами протистояти Приштині, яка буцімто загрожує їхнім правам і безпеці.

Станом на 20:40 на головному мосту через Ібар не було нікого, окрім кількох поліцейських машин. Ще вдень повідомляли, що з південної частини мосту почали збиратися албанці, однак ввечері великих груп там не було.

Дивіться відео з вулиць Північної Мітровиці:

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Спецпідрозділи Косова прибувають до кордону

За інформацією газети "Вечірні новини", спецпідрозділи поліції Косова висунулися з Приштини на північ Косова та Метохії. Там відбуваються протести сербів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, спецпідрозділи рухаються до кордону із Сербією.

Спецпідрозділи Косова рухаються до кордону: відео

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Що відомо про конфлікт на кордоні Сербії та Косово

Косово – частково визнана держава на Балканському півострові. Відповідно до конституції Сербії, територія Косово є частиною Сербії та входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія.

Однак фактично влада Сербії не контролює Косово. Зауважте, що Україна не визнає його незалежності.

У Сербії 30 липня висловили занепокоєння через те, що Косово заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами. Також його влада не визнаватиме з 1 серпня документи та автомобільні номери, видані Сербією.

Увечері 31 липня у прикордонних районах Сербії та Косово почали лунати сирени та звуки пострілів. Проте на офіційному рівні ні Белград, ні Приштина не зробили жодних заяв щодо цього.

Через заворушення поліція Косово оголосила про закриття пунктів пропуску з Сербією.

Окрім того, на півночі Косова місцеві серби почали будувати барикади на знак протесту проти рішення Приштини щодо реєстрації транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

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