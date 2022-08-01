Протистояння Сербії та Косово: вулиці Північної Мітровиці – пусті, сирени вже не лунають
Джерело:Kosovo Online
Увечері 31 липня на кордоні Сербії та Косово пролунали сирени та було чути постріли. Журналісти розповіли, що зараз відбувається на вулицях Північної Мітровиці.
Ситуація в Північній Мітровіці досі надзвичайно напружена. Сирени перестали лунати о 20:30, а на вулицях є надзвичайно мало людей.
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Що відбувається на вулицях Північної Мітровиці
Журналісти розповіли, що серби, з якими вони спілкувалися, налаштовані дуже рішуче. Вони заявляють, що готові будь-якими способами протистояти Приштині, яка буцімто загрожує їхнім правам і безпеці.
Станом на 20:40 на головному мосту через Ібар не було нікого, окрім кількох поліцейських машин. Ще вдень повідомляли, що з південної частини мосту почали збиратися албанці, однак ввечері великих груп там не було.
Дивіться відео з вулиць Північної Мітровиці:
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Спецпідрозділи Косова прибувають до кордону
За інформацією газети "Вечірні новини", спецпідрозділи поліції Косова висунулися з Приштини на північ Косова та Метохії. Там відбуваються протести сербів.
За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, спецпідрозділи рухаються до кордону із Сербією.
Спецпідрозділи Косова рухаються до кордону: відео
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Що відомо про конфлікт на кордоні Сербії та Косово
- Косово – частково визнана держава на Балканському півострові. Відповідно до конституції Сербії, територія Косово є частиною Сербії та входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія.
- Однак фактично влада Сербії не контролює Косово. Зауважте, що Україна не визнає його незалежності.
- У Сербії 30 липня висловили занепокоєння через те, що Косово заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами. Також його влада не визнаватиме з 1 серпня документи та автомобільні номери, видані Сербією.
- Увечері 31 липня у прикордонних районах Сербії та Косово почали лунати сирени та звуки пострілів. Проте на офіційному рівні ні Белград, ні Приштина не зробили жодних заяв щодо цього.
- Через заворушення поліція Косово оголосила про закриття пунктів пропуску з Сербією.
- Окрім того, на півночі Косова місцеві серби почали будувати барикади на знак протесту проти рішення Приштини щодо реєстрації транспортних засобів та ідентифікаційних карток.
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