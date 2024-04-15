Сербія збирається придбати французькі винищувачі, відмовившись від російських, – FT

Сербія готується до придбання французьких винищувачів Dassault Rafale на суму 3 мільярди євро. Попередньо, це має бути найбільша угода про постачання європейської зброї для Белграда.

Нещодавно у Парижі відбулася зустріч між президентом Сербії Александром Вучичем та Емманюелем Макроном, на ній сербський президент заявив, що угода про закупівлю буде підписана протягом наступних двох місяців. Він також додав, що нові літаки значно підвищать оборонні можливості Белграда.

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На якому етапі угода між Сербією та Францією

Представник Міністерства оборони Сербії заявив, що угода між Белградом та Парижем уже на 90% завершена. Наразі іде обговорення фінансових умов.

Він також заявив, що на таке рішення вплинула війна Росії проти України, яка "прискорила диверсифікацію озброєння", а купівля нового обладнання в Москви неможлива через "геополітичні обставини".

Інший представник сербського уряду розповів, що крім винищувачів, Сербія закупила в Франції радарні та ракетні системи, а також замовила транспортні літаки Airbus. Він також зазначив, що термін експлуатації наявних військових літаків МіГ-29, що використовуються в повітряних силах країни і є продуктом радянської епохи, наближається до завершення.

Також відомо, що разом із французькими винищувачами сербські ВПС отримають від Парижа ракети класу "повітря – повітря"

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