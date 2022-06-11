У Сербії затримали ексначальника в СБУ Наумова: Зеленський називав його зрадником
11 червня 2022 , 19:37Читать новость на русском
Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України Андрія Наумова. Відомо, що його підозрювали у відмиванні грошей.
Колишній керівник відділу внутрішньої безпеки в СБУ Андрій Наумов був затриманий разом з громадянином Німеччини. Відомо, що той був його водієм.
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Відомо, що чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією.
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