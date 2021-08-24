Серед евакуйованих у Німеччину афганців є злочинці, яких раніше вислали з держави

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня захопили столицю Афганістану – Кабул та встановили свою владу в країні. Цивілізований світ відреагував на ці події та почав вивозити своїх громадян із зони небезпеки.

Однак не все так однозначно – масштабна евакуація має й негативні наслідки. Так, через хаос і кризову ситуацію до Німеччини потрапили злочинці, яких раніше вислали з держави.

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На вихідних поліція припинила в'їзд у країну 3 афганців, раніше депортованих за зґвалтування і торгівлю наркотиками – вони прилетіли евакуаційним рейсом і знову попросили притулку.

Ситуація в аеропорту Кабула

Після захопленнями талібами Афганістану тисячі людей кинулися тікати з країни.

Єдиний спосіб це зробити – вилетіти за допомогою повітряних суден з аеропорту Кабула.

Однак тисячі біженців не могли вміститися у десятки літаків, на летовищі панував хаос.

До теми До подальших розпоряджень: Афганістан призупинив всі рейси з аеропорту Кабула

Таліби захопили Афганістан