Середня зарплата українців за місяць різко опустилася: цифри і деталі

За січень 2020 року українці в середньому отримали зарплату в сумі 10 тисяч 727 гривень. Таким чином рівень середньої зарплати за рік піднявся на 16,3%, але на 12,5% опустився порівняно з груднем 2019 року, коли цей показник становив 12 тисяч 264 гривні.

У січні 2020 року показник середньої зарплати у 2,3 раза перевищив мінімалку, яка становить 4 тисячі 723 гривні, повідомляє Держстат.

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Загалом впродовж останнього року постійні перепади рівня середньої зарплати не були чимось дивним. Вона регулярно то підіймалася, то опускалася.

Так, від лютого 2019 до лютого 2020 року показник середньої зарплати підіймався 7 разів – у березні, квітні, червні, липні, вересні, жовтні та грудні – а ще 4 разів опускався – у травні, серпні, листопаді і січні.



Середня зарплата в Україні у період січня 2019 – січня 2020 року / Держстат

Важливо! Середню зарплату у січні варто більше прирівнювати до показника у листопаді, а не у грудні. Середня зарплата у грудні традиційно є вищою, оскільки в останній місяць року часто українці отримують премії, 13 зарплату тощо.