Списки ліквідованих окупантів поповнив командир підрозділу "Шторм" і два офіцери

Російську армію уже навіть у жарт ніхто не називає "другою у світі". Усім зрозуміло, що ворог втратив на війні проти України колосальну кількість вояк. Так, списки втрат ворога поповнюють і офіцери, і лейтенанти, і командири новостворених підрозділів.

Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій "Штірліц" Штефан. За його словами списки втрат ворога поповнили ще два російські офіцери.

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Нові підрозділи небоєздатні

Захисники ліквідували командира ворожого підрозділу "Шторм" 110-го ОМСБр Сергія "Бутуза" Аргунова.



Ліквідований командир підрозділу "Шторм" Сергій Бутуз Аргунов / Фото з телеграму Анатолія "Штірліца" Штефана

Зауважимо, що нові підрозділи Росії довелось якраз таки формувати через колосальні втрати, але, як бачимо,це аж ніяк не рятує ситуацію. Цей так званий підрозділ "Шторм", до речі, перекинули нещодавно на позиції вагнерівців.

А ось щодо офіцерів, то "вантаж 200" тепер:

полковник Денис Буянов;

старший лейтенант Нікіта Сосновский.



Мінуснулись і два ворожих офіцера / Фото з телеграму Анатолія "Штірліца" Мінуснулись і два ворожих офіцера / Фото з телеграму Анатолія "Штірліца"

Важливо! З 24 лютого 2022 року – загинули 216 180 російських загарбників. Однак, важливо розуміти, що втрати ворога можуть бути більшими, адже через інтенсивність боїв іноді складно вести точну статистику.

Британська розвідка розповіла, що втрати росіян у Бахмуті шалені. Мовиться про втрату одного солдата на кожні 48 сантиметрів території міста на Донеччині.