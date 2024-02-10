Віддав життя за Україну: на Волині попрощалися із бійцем Сергієм Дукельським
Джерело:Нововолинська міська рада
Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та доньок у боротьбі проти російських загарбників. На Волині 9 лютого провели в останню путь захисника Сергія Дукельського, який поліг у боях на Запоріжжі.
Відомо, що воїн був мешканцем міста Нововолинськ. Йому навіки залишилося 36 років.
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У Нововолинську попрощалися із Героєм
Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що чин похорону відбувся у Свято-Духівському соборі. Захисника поховали на кладовищі його рідного села Петрове Поромівської громади.
Усі присутні прощалися із полеглим бійцем навколішки.
Нововолинська громада знову в скорботі. Попрощалися з полеглим у бою за Україну захисником Сергієм Дукельським. Війна відбирає найцінніше – життя наших близьких, знайомих, земляків – патріотів України,
– мовиться у повідомленні міської ради.
Боєць загинув 30 січня у Запорізькій області.
Поховання бійця Сергія Дукельського / Фото Нововолинської міської ради
Тяжкі втрати України у боротьбі із ворогом
- 7 лютого під час виконання бойового завдання загинув льотчик Владислав Риков. Він боронив країну від початку повномасштабного вторгнення і мав 385 бойових вильотів. У Героя залишилася сім'я – дружина та маленька донька.
- 8 лютого стало відомо, що на Волині цими днями прощатимуться з п’ятьма Героями, які віддали своє життя за Україну. На різних напрямках фронту загинули бійці Роман Мигдаль, Роман Кондратюк, Іван Соловей, Олександр Бондарук і Валентин Бугайчук. Захисникам було від 37 до 56 років. У всіх них залишилися дружини, діти, батьки.
- Водночас своє життя за Україну героїчно віддав колишній голова Вижницької районної державної адміністрації Руслан Сенчук. Протягом місяця захисника вважали безвісти зниклим. Ще у травні 2022 року чоловік пішов на війну добровольцем.
- Крім того, у бою із ворогом під Бахмутом, що на Донеччині, героїчно загинув боєць Богдан Бородай. Відомо, що український воїн був родом із Київської області. У війську боєць мав позивний "Чак". Богдан воював у складі 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Захисникові назавжди залишилося 26 років.