Росія вбила дружину та сина: Сергій Гайдаржи зустрівся зі спікером Палати представників у США

Сергій Гайдаржи під час російської атаки на Одесу втратив дружину та чотиримісячного сина. Днями чоловік зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Сергій Гайдаржи розповів Джонсону історію загибелі його дружини Анни та сина Тимофія. Жінка була донькою пастора.

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Дуже правильний крок. З трагічною передісторією. Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю,

– написала Ірина Геращенко.

Світ має чути правду

Народна депутатка підкреслила, що конгресмени повинні бачити і чути трагедії конкретних людей. Кожен день зволікання зі зброєю проти зла стає посиленням цього ж зла та призводить до нових жертв.

Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей – саме та емоційні важка правда, яку ми маємо доносити світу,

– додала Геращенко.

Російський удар по Одесі 2 березня