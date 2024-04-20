Росія вбила дружину та сина: Сергій Гайдаржи зустрівся зі спікером Палати представників у США
Джерело:Ірина Геращенко
Сергій Гайдаржи під час російської атаки на Одесу втратив дружину та чотиримісячного сина. Днями чоловік зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
Сергій Гайдаржи розповів Джонсону історію загибелі його дружини Анни та сина Тимофія. Жінка була донькою пастора.
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Дуже правильний крок. З трагічною передісторією. Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю,
– написала Ірина Геращенко.
Світ має чути правду
Народна депутатка підкреслила, що конгресмени повинні бачити і чути трагедії конкретних людей. Кожен день зволікання зі зброєю проти зла стає посиленням цього ж зла та призводить до нових жертв.
Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей – саме та емоційні важка правда, яку ми маємо доносити світу,
– додала Геращенко.
Російський удар по Одесі 2 березня
- Вночі проти 2 березня Росія вчергове атакувала Одесу. Тоді вона спрямувала на місто ударні дрони-камікадзе. Один із них влучив у багатоповерхівку та вщент зруйнував під'їзд.
- Внаслідок атаки "Шахедами" по багатоповерхівці загинула Анна Гайдаржи та її син Тимофій. Чоловік Анни з донькою були в іншій кімнаті, тому їм вдалося врятуватися.
- Тимофію виповнилося 4 місяці зовсім нещодавно, а саме – 20 лютого. Зокрема, у грудні 2023 його мама Анна Гайдаржи відсвяткувала 31 рік.
- За словами Володимира Зеленського, загиблих дітей може бути більше, оскільки доки союзники зволікають і гають час на політичні чвари, українці гинуть і на фронті, і в тилу. Серед них – діти.