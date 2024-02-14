Колишній голова Луганської ОВА Гайдай отримав нову посаду: ким його призначили

Колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай отримав нову посаду. Кабмін призначив Гайдая очільником Мукачівської районної державної адміністрації.

Цю посаду Сергій Гайдай обійме вже вдруге. Раніше на посаді голови Мукачівського РДА він пробув понад 3 роки.

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Гайдай вдруге став головою Мукачівської РДА

Представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що уряд погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. На місце Токаря урядовці погодили призначити Сергія Гайдая.

До цього призначення Сергій Гайдай з 2019 по 2023 роки обіймав посаду глави Луганської обласної державної адміністрації, яка після вторгнення Росії та введення воєнного стану стала Луганською обласною військовою адміністрацією.

Крім того, з 2015 по 2018 рік Гайдай уже очолював Мукачівську районну державну адміністрацію. Він також був радником патронатної служби голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

Кабмін погодив інші кадрові рішення

Окрім погодження про призначення Гайдая на пост глава Мукачівської РДА, Кабмін ухвалив низку інших кадрових рішень, про які розповів Тарас Мельничук.

Зокрема, було призначено:

Латинського Михайла Едуардовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;

Кравчук Лілію Віталіївну заступником Голови Державної служби України у справах дітей.

Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України у справах дітей на Кравчук Лілію Віталіївну.

Водночас було звільнено:

Кашенець Світлану Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України;

Токарчук Тетяну Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.

Сергія Гайдая звільнили з Луганської ОВА