Україна вже атакувала "Сергія Котова": окупанти відновили корабель і мали на нього плани
Головне управління розвідки у взаємодії з Військово-морськими силами у ніч проти 5 березня успішно знищили російський корабель "Сергій Котов". Як стало відомо, це судно вже не вперше опинилося під ударом.
Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. До слова, раніше в мережі опублікували відео атаки на корабель "Сергій Котов".
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"Сергій Котов" опинився під прицілом вдруге
Юсов розповів, що полювання на корабель "Сергій Котов" ведеться не вперше. Судно й раніше опинялося під атакою, але окупанти його відновлювали.
Вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт,
– зауважив Юсов.
Зокрема, "Сергій Котов" опинявся двічі під ударом – у липні минулого року та у вересні. Як тоді писали у The Times, у вересні російський корвет потрапив у приціл українських захисників випадково, адже ціллю був інший борт. У ніч проти 5 березня 2024 року була вже не випадкова атака, а цілеспрямована та ретельно спланована.
"Умовно, 5 прямих влучань випадково не трапляються", – додали у розвідці.
У розвідці також додали, що "Сергій Котов" – це новітній корабель, вартість якого сягає 60 мільйонів доларів. На бойове чергування кораблі такого типу стали лише у 2017 році й у ворога були на них плани. Зокрема, окупанти планували встановити на корветах зенітно-ракетні комплекси. Юсов наголосив, що відповідні спроби вже були.
Власне, чим менше таких суден, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено, а це означає – більше можливостей для українських сил безпеки та оборони,
– додав Юсов.
Окрім того, "Сергій Котов" також брав участь у повномасштабному вторгненні – він разом з крейсером "Москва" нападав на острів Зміїний.
Знищення "Сергія Котова": що відомо
- Зранку 5 березня у телеграм-каналах почала ширитися інформація, що в акваторії Чорного моря могли уразити російський корабель "Сергій Котов". Згодом у ГУР підтвердили, що вороже судно відправилося на дно.
- Знищити "Сергія Котова" вдалося морськими дронами Magura V5. Унаслідок успішних влучань у корму, правий та лівий борти, корабель було знищено й ремонту він не підлягає.
- До слова, уразити "Сергія Котова" вдалося у територіальних водах України – поблизу Керченської протоки. Як повідомляли у мережі, корабель мав патрулювати Кримський міст, саме тому перебував у протоці.