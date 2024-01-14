Пів року вважали зниклим безвісти: у бою під Авдіївкою загинув розвідник Сергій Марченко

Ще один український захисник повернувся додому на щиті. Поблизу Авдіївки загинув розвідник Сергій Марченко, якому було 40 років.

Цього разу гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся Диканської громади, що на Полтавщині. На жаль, війна продовжує забирати життя найкращих громадян.

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Загибель ще одного воїна

Під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області 12 липня 2023 року загинув Сергій Марченко. Сергія мобілізували 19 березня 2022 року, після чого він служив розвідником розвідувальної роти. Чоловіку було 40 років – народився 27 жовтня 1983 року у Диканській громаді.

Про загибель військовослужбовця стало відомо лише нещодавно. Майже пів року він вважався безвісти зниклим.

Важко знайти слова, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про нашого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, близьких, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував,

– написали у Диканській громаді.

Також у рідній громаді захисника зазначили, що час і місце прощання із загиблим воїном будуть повідомлені додатково.

Втрати України у війні

Захищаючи країну від окупантів, загинув відомий дельтапланерист Ілля Тарасюк. Лише нещодавно він долучився до оборони України у лавах ЗСУ, однак його життя обірвав ворожий дрон.

Своє життя за країну віддав герой з Хмельниччини Роман Ряжських, якому було всього 27 років. Герой пішов захищати рідну землю від ворога у вересні 2023 року. Відомо, що декілька днів до від'їзду Романа на фронт його рідний факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка збирав кошти захиснику на екіпірування.

Від рук окупантів у районі Авдіївки на Донеччині загинув 37-річний Назарій Керницький. Герой був відзначений "Золотим Хрестом" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та медаллю "За оборону Авдіївки".

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Героя України. Низько вклоняємося за його подвиг у протистоянні російській агресії.