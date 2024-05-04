Шойгу став ще відданішим: чому Путін тримає його на посаді міністрі оборони

Світові ЗМІ роздумують над тим, чи зможе Сергій Шойгу зберегти своє місце на посаді міністра оборони після інавгурації Владіміра Путіна. Прогнозувати дії російського диктатора не потрібно.

Таку думку 24 Каналу висловив опозиційний російський журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що загроз для Шойгу немає. Його звільнення є невигідним для Путіна через певні причини.

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Чому Шойгу не звільнять

За словами Яковенка, коли мовиться про якісь дії Путіна, щось прогнозувати не варто. За логікою Путіна, за тим, як він зазвичай веде кадрову політику, загроз для Шойгу немає. Він має якості, які роблять його незамінним:

абсолютна патологічна бездарність – це людина, яка є непридатною для поста воєнного міністра оборони. Він нічого не розуміє в армії, у війні. Це є плюсом, адже Путін оточує себе бездарними людьми;

абсолютна відданість – Шойгу і Путін – це "подружжя", яке завжди разом відпочиває. Для Путіна це важливо, адже людина, яка є міністром оборони, має бути віддана йому, аби армія "не звернула не в ту сторону". Така політика диктатора повторює дії Радянського Союзу;

"ікона" Росії – звільнення Шойгу буде демонстративним признанням поразки російської політики.

Російський опозиційний журналіст наголосив, що після затримання заступника Шойгу Тимура Іванова, його покірність зросла.

Що стосується самої посади міністра оборони, Шойгу немає ніякого відношення до того, що відбувається на фронті. Сенсу змінити керівництва немає,

– підкреслив Яковенко.

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