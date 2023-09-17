Суровікін полетів у Алжир: яка мета його візиту

За даними російських ЗМІ, Сєргєй Суровікін перебуває в Алжирі. Та генерал "Армагедон" має неймовірний талант "випливати із стромовини".

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Тимур Олевський, зауваживши, що Суровікін ще покаже себе неочікувано.

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"Треба було якомога далі показати від російських камер, щоби ніхто не спитав, що з ним було й де він нині перебуває. З таким "успіхом" в принципі могли обрати Антарктиду або діпфейк. Все однаково було б добре", – наголосив Олевський.

В Алжир Сєргєй Суровікін, переконаний російський опозиційний журналіст, міг поїхати для того, аби хіба що "позлити французів". А от, якби російський генерал поїхав до ЦАР, то тоді можна було б сказати що той полетів туди, аби взяти під контроль спадщину Євгенія Пригожина.

Оскільки Суровікін поїхав не в ЦАР, а в Алжир, я думаю, що це просто якомога далі від можливостей поставити питання,

– додав Тимур Олевський.

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