Сидить у квартирі без можливості вийти, – ЗМІ розкрили деталі арешту Суровікіна

Генерала "Армагедона", якого вважають союзником Євгена Пригожина, відсторонили від справ. Його не бачили на публіці ще від червня, проте жодних офіційних заяв стосовно його долі немає.

Видання пише, що російського генерала Сергія Суровікіна зняли з керівної посади та помістили під домашній арешт. Відповідні повідомлення поширюють також російські ЗМІ.

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Не може покинути квартиру

У блозі ВЧК-ОГПУ, який вважається близьким до російських силовиків, повідомили, що Суровікін зараз "під домашнім арештом". Він нібито не може покинути квартиру, в якій його тримають, але його можуть відвідувати.

"Генерал Армагедон" не з’являвся на публіці після походу ПВК "Вагнера" на Москву. Раніше з'являлися повідомлення, що він міг знати про те, що планував Пригожин.

"Офіційного розслідування немає, але Суровікін довго був у підвішеному стані, відповідаючи на незручні питання", — повідомили у ВЧК-ОГПУ.

Там також додали, що генералу порадили залягти на дно, щоб про нього "забули". Крім цього, у блозі написали, що рішення про остаточну долю Суровікіна має приймати одна людина, і "чим довше це триватиме, тим більше ця людина охолоне". Ймовірно, на увазі мали російського диктатора Владіміра Путіна.

Повідомлення з’явилося за кілька днів після того, як Віктор Соболєв, колишній російський генерал-лейтенант, заявив, що Суровікіна усунули з посади командувача силами Кремля в Україні.

Водночас Соболєв натякнув, що Суровікін може зрештою повернутися, адже може бути корисним армії пізніше, якщо не буде встановлено, що він вчинив серйозні порушення.

У Кремлі ситуацію із Суровікіним ніяк не коментували, тож жодної офіційної інформації з цього приводу немає.

Суровікін вже давно не з'являвся на публіці