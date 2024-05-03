Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА

Президент України призначив голову Хмельницької ОДА. Ним став Сергій Тюрін.

Відповідний указ був опублікований на порталі Офісу президента.

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Новий голова Хмельницької ОДА

В четвер, 2 травня, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Указ про призначення Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації розмістили на сайті Офісу Президента.

Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Сергій Тюрін був першим заступником ексголови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія з грудня 2020 року. Після звільнення Гамалія у березні 2023 року виконував обов'язки очільника Хмельницької ОВА.

Що відомо про Сергія Тюріна

За інформацією аналітичної системи YouControl, Сергій Тюрін є одним із засновників київської ТОВ "Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС", яка була заснована у 2018 році. Також Сергій Тюрін з 2018 року є засновником і керівником київського адвокатського об’єднання "С.Т. Партнерс", основний вид діяльності – діяльність у сфері права.

За інформацією Суспільного, Сергій Тюрін є успішним київським адвокатом, який спеціалізується у сферах судової практики, вирішення корпоративних спорів, захисту керівників та власників бізнесу від кримінальних переслідувань.

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