Офіцер честі й лідер: що відомо про загиблого командира 110 ОМБр Сергія Захаревича

Командир 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич загинув 1 липня під час російського удару по Гуляйполю. Він був офіцером нового покоління, якого поважали підлеглі та побратими.

Під час обстрілу Гуляйполя двома балістичними ракетами загинув командир 110 окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич. Його вважають прикладом лідерства, мужності та відданості військовій справі. Про бойовий шлях загиблого військового – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Удар по Гуляйполю та загибель Захаревича

Вранці 1 липня російська армія вдарила двома балістичними ракетами по Гуляйполю. Руйнувань зазнали будинок культури, магазини та приватні будинки. Попередньо відомо, що окупанти застосували ракети типу "Іскандер-М".

Саме під час цього обстрілу загинув командир 110 окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич. Офіційно про його загибель повідомили як у Генштабі, так і Президент Володимир Зеленський.

Кар'єра та бойовий шлях офіцера

Сергій Захаревич був випускником Одеського інституту Сухопутних військ. Після закінчення навчання розпочав службу у 30 окремій механізованій бригаді, де отримав у підпорядкування розвідувальний взвод.

У 2010 році він став командиром розвідувальної роти 1 окремої танкової бригади, а до призначення в 110 бригаду служив заступником командира 33 механізованої бригади. З лютого 2025 року Захаревич очолив 110 ОМБр.

Командир Сергій Захаревич із побратимами / Фото Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

Відзначений нагородами та бойовими заслугами

За мужність та службу Сергія Захаревича нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у 2015 році, а у 2022 році – орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Частину свого військового шляху Захаревич присвятив Силам спеціальних операцій. Він займався підготовкою кваліфікаційних курсів ССО України та очолював 47 загін спецпризначення.

З часом очолив 47 загін спеціального призначення. Особисто брав участь у виконанні бойових завдань, безпосередньо виконував їх. Вів за собою в бій і був прикладом для підлеглого особового складу,

– зазначають у Сухопутних військах.

Сергій Захаревич на виконанні бойових завдань разом із побратимами / Фото Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

З початку повномасштабного вторгнення він командував зведеною групою спеціального призначення, яка працювала у ворожих тилах.

У командира залишились троє дітей та жінка

За даними побратимів, він мав дружину та трьох дітей.

Мій сенс життя сьогодні пішов до небесного війська,

– зазначає дружина Оксана Захаревич.

У Генштабі зазначають, що Захаревич залишиться в пам’яті як вольовий та рішучий командир. Він став одним із тих офіцерів нового покоління, які виросли в боях і стали символом мужності та лідерства.

"Ми не забудемо. І ми обов'язково помстимося",

– зазначили побратими загиблого командира.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого героя. Світла йому пам'ять!