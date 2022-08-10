Чи заговорить "Кріпосна" українською

Нещодавно в українських соцмережах спалахнув скандал щодо дозйомок епізодів 4 сезону серіалу "Кріпосна". Причиною конфлікту стало те, що українські актори нібито мали брати участь у зйомках разом з російськими на території Польщі. Далі – в ексклюзивному блозі на сайті 24 каналу.

Війна за мову

Публічний протест акторів розпочався після відео акторки Валерії Ходос, де вона, не називаючи імен чи назв проєктів, засуджує співпрацю з росіянами.

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Продюсерам проєкту "Кріпосна" знадобилося 5 днів, щоб прокоментувати чутки довкола дозйомок серіалу. Зрештою шоуранерка "Кріпосної" Тала Пристаєцька заявила, що серіал дублюватиметься українською мовою, а жоден росіянин не братиме участь у дозйомках епізодів. Головну героїню, яку грала російська акторка тетяна ратнікова, замінюватиме дублер.

У цьому спростуванні варто правильно розставити акценти. російські актори не братимуть участь у дозйомці серіалу, але це не заперечує факту, що вони будуть присутні у більшості епізодів, знятих до 24 лютого.

Дубляж українською мовою означає, що і четвертий сезон був написаний та знятий російською. Українці отримають можливість подивитися серіал українського продакшену державною мовою лише завдяки повномасштабній агресії рф?

Ця публікація – не про серіал "Кріпосна" , а про загальні тенденції розвитку українського кінематографу, які не змінила 8-річна війна з росією. Так на прикладі резонансного кейсу можна дослідити комплексне явище.

Війна, яка розпочалася у 2014 році, не стала поштовхом до українізації масового та популярного кіновиробництва – того, яке щодня вмикають на кухні за вечерею після випуску новин. А тепер усе по порядку.

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російські актори

Серіал "Кріпосна" – російськомовний телесеріал про пригоди української кріпачки Катерини у XIX столітті у Ніжині. Головну героїню – українську кріпачку Катерину Вербицьку зіграли одразу дві росіянки – катерина ковальчук (1 – 2 сезон) та соня прісс (3 сезон). Серед плеяди українських акторок, сотень випускниць інституту Карпенка-Карого не знайшлося професійної акторки, яка б могла відтворити біль українських кріпаків. Довелося двічі шукати серед росіян.

Власне росіяни не мали другорядних ролей у серіалі. Вони були центральними персонажами і винятково дворянством: юлія ауг, михайло гаврилов, максим радугін, марія машкова тощо. Натомість українським акторам відведена переважно роль кріпаків, наймитів чи повій. Серед них – топові актори театру та кіно: Олеся Жураківська, Віктор Жданов, Олександр Печериця, Анастасія Пустовіт, Вероніка Шостак, Станіслава Красовська та багато інших.

Направду кажучи, питання зйомок з російськими акторами першочергово повинні ставитися не акторам, а продюсерам та режисерам українських проєктів, які тягнуть туди росіян.

Хто б міг подумати, що 24 лютого 2022 року розпочнееться повномасштабна війна – підкреслити слово "повномасштабна" , адже війна розпочалася у 2014. Фільмування перших двох сезонів телесеріалу "Кріпосна" розпочалося ще у далекому 2017. Нагадаю, три роки, як іде війна з росією, а в українському серіалі від української мови хіба власні назви лишилися.

Безумовно, Революція Гідності та розв'язання агресивної війни росією сприяли розвитку вітчизняного кінематографу. Держкіно давало кошти на зйомки художніх і не лише патріотичних фільмів; квоти змусили кіно, радіо, телебачення та книжковий ринок заговорити українською; держава надавала підтримку навіть популярним телевізійним серіалам – наприклад, серіал "Спіймати Кайдаша".

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Однак паралельно розвивався "тіньовий" та не дуже ринок ко-продакшену з росією або й безпосередньої орієнтації на російський ринок. Головні ролі продовжували віддавати прошеним росіянам, а з ними – й більші гонорари та кращі умови контрактів.

Українські актори на нашому ж ринку завжди відчували себе зайдами. Їм рідко віддавали головні ролі, менші гонорари, на без того юному та тісному українському ринку доводилося конкурувати з росіянами. І в цій війні переважно вигравав триколор.

Українці отримували другорядні ролі, тому що "сильные московская и питерская школы". Щороку майстерні театральні факультети випускають сотні достойних акторів, які змушені змінювати фах або сидіти без роботи. Театри великих міст переповнені талантами. Їх помічають, але йдеться про одиниці або про артхаузне кіно.

Щодо тези про "сильные московская и питерская школы" . Припустимо, що певною мірою цю гіпотезу можна довести. На це припущення я можу дати цілком логічну відповідь – досвід. Тому, що "Госкино" в росії вкладає мільйони доларів у продакшн для пропаганди або отуплення населення. Тоді як ми, замість того, щоб робити власний ринок і ростити українських спеціалістів, перекриваємо їм кисень, віддаючи місця російським за набагато більші гроші. Так, навіть сама Україна годувала російську індустрію. Потім ця монета обернулася дулом, наставленим проти самих же українців.

Українська мова

Серіал транслювався як на українському каналі СТБ, так і на російському каналі "россия-1". Цим власне і пояснюється фільмування всіх чотирьох сезонів російською мовою, навіть після збройної агресії рф у 2014 – на "общепонятном" дешевше знімати. Українська мова звужує авдиторію, а дубляж для ринку пострадянських країн – це додаткові витрати.

Творці серіалу виправдовуються історичною точністю, стверджуючи, що 100 років тому в Україні ніхто не говорив українською. По-перше, це історичний абсурд. Звідки взялися російськомовні кріпаки в Україні? Населення сіл та містечок нинішньої Чернігівщини переважно було україномовним.

Недарма лише згодом – у другій половині ХІХ століття – були видані Валуєвський циркуляр (1863 рік) та Емський указ (1876 рік) про суттєву заборону української мови. Але це було згодом – уже після скасування кріпосного права, а серіал відбувається в умовах кріпосного права (до 1861 року).

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Більше того, у російській імперії XVIII – XIX століття "еліта" здебільшого говорила французькою мовою більше, ніж російською. Звідси власне й імена на кшталт "Ніколя та Кітті" , а не "Николай та Екатерина".

По-друге, а якою мовою показують у Польщі? Саме там, куди й поспішають продати 4 сезон серіалу "Кріпосна". Також російською? Щоб зберегти уявну "достовірність"?

Інший аспект – меншовартість. російською у серіалі говорить все освічене дворянство, а наймити та кріпаки – українською (хоча в мене навіть не повернеться язик назвати спотворений суржик у серіалі українською). Чим ми вкотре принижуємо користувачів української – благородний та інтелігентний не розмовлятиме мовою.

Чого лише варті слова головної продюсерки серіалів та фільмів каналу "1+1" Олени Єремеєвої, яка у 2020 році сказала, що українська мова не підходить для мелодрам, хіба для комедій! А які комедії українською мовою знімалися на "1+1"? Шароварні стрічки за участі стереотипного вуйка з полонини, який говорить неграмотно і не знає, як користуватися унітазом.

Українська мова завше використовується смішним неосвіченим українським селянином, а російська – міською інтелігенцією. Прикладів достатньо: "Останній москаль", "Великі вуйки" (1+1), "Будиночок на щастя" (Новий канал) тощо.

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Невже у кожне українське місто повинна була вдарити ракета, щоб в Україні помітили українських акторів, контент заговорив українською мовою? Бо зрештою головним отримувачем вашого продукту були, є та залишатимуться українці!

Було простіше залишатися у теплій ванні "общепонятного" ринку з величезною багатомільйонною авдиторією, а тепер доводиться вчити мови та шукати нових глядачів та партнерів на західних ринках.

Українські актори продовжують публічно долучатися до флешмобу #norussianactors. Продюсери та бізнесмени зараз не наважаться оскаржити загальну проукраїнську тенденцію. Але чи залишиться таким статус-кво за рік – два? Чи не зітреться пам'ять різні у Бучі та геноциду у Маріуполі, масової страти в Оленівці чи терактів у Кременчуці та Вінниці? Чи не забудеться російська байдужість до всенародного українського горя? Чи не почнуться пошуки "хороших русских" продюсерами, бізнесменами чи й просто необачно толерантними громадянами? Зрештою, якою мовою говоритиме кріпачка у 6 – 7 сезонах?

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