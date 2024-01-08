Серія вибухів пролунала у Харкові та області

8 січня 2024, 07:42
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У Харкові та області також пролунали вибухи. У Харківській ОВА попередили, що ворог завдає ударів по регіону.

Наші військові попередили про пуски ракет ворогом. Окрім запусків ракет з літаків Ту-95МС, також у небо піднялись декілька МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. 

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Що відомо про вибухи в Харкові та області

Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях!
– закликав очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Орієнтовно о 7:06 у місті та в регіоні пролунала серія вибухів. Згодом Суспільне написало про ще три вибухи у Харкові.

Поліція Харківської області повідомила, що станом на 7:10 в Харкові лунають вибухи. Вони закликали людей перебувати в укриттях цивільного захисту та у випадку влучання ворожих снарядів повідомляти на лінію 102.

Ранок починається з вибуху у місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережним,
– закликав мер Харкова Ігор Терехов.

Орієнтовно о 7:36 у Харківській області знову пролунав вибух. 

Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову було мінімум 4 удари, тип озброєння встановлюється.

Ракетна атака на Україну: коротко

  • Росія ввечері підняла Ту-95МС, який може атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
  • Вдосвіта вибухи пролунали у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькому. Людей по всій Україні закликали перебувати в укриттях.
  • Також ворог підняв чотири МіГ-31К із Саваслейки Нижньогородської області. Ці винищувачі є носіями балістичних ракет "Кинджал". 
  • Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що окупанти запускали також ракети "Кинджал" у сторону Києва.
Автор: Діана Квасневська