Серія вибухів пролунала у Харкові та області
У Харкові та області також пролунали вибухи. У Харківській ОВА попередили, що ворог завдає ударів по регіону.
Наші військові попередили про пуски ракет ворогом. Окрім запусків ракет з літаків Ту-95МС, також у небо піднялись декілька МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
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Що відомо про вибухи в Харкові та області
Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях!
– закликав очільник ОВА Олег Синєгубов.
Орієнтовно о 7:06 у місті та в регіоні пролунала серія вибухів. Згодом Суспільне написало про ще три вибухи у Харкові.
Поліція Харківської області повідомила, що станом на 7:10 в Харкові лунають вибухи. Вони закликали людей перебувати в укриттях цивільного захисту та у випадку влучання ворожих снарядів повідомляти на лінію 102.
Ранок починається з вибуху у місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережним,
– закликав мер Харкова Ігор Терехов.
Орієнтовно о 7:36 у Харківській області знову пролунав вибух.
Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову було мінімум 4 удари, тип озброєння встановлюється.
Ракетна атака на Україну: коротко
- Росія ввечері підняла Ту-95МС, який може атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
- Вдосвіта вибухи пролунали у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькому. Людей по всій Україні закликали перебувати в укриттях.
- Також ворог підняв чотири МіГ-31К із Саваслейки Нижньогородської області. Ці винищувачі є носіями балістичних ракет "Кинджал".
- Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що окупанти запускали також ракети "Кинджал" у сторону Києва.