Серйозно думаємо, як розбудовувати формат, – Зеленський про нову зустріч "нормандської четвірки"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір розбудувати Нормандський формат. За його словами, для цього до перемовин щодо врегулювання ситуації на Донбасі запросили Сполучені Штати.

Політик зазначив, що наша держава розглядає декілька варіантів як це зробити. Про це він повідомив під час презентації програми трансформації України у музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США.

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Думаємо, як розбудувати Нормандський формат, – Зеленський

Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації. Ми запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону,

– сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що питання України сьогодні – це "не питання лише в Україні". Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", – додав він.

Після презентації глава держави уточнив журналістам і представникам ЗМІ, що підійматиме цю тему на переговорах з очільником США Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.

Нормандський формат: останні новини

Під час зустрічі з Ангелою Меркель президент України Володимир Зеленський наголосив, що хотів би, щоб США допомогли у питанні мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович 4 липня заявив, що Андрій Єрмак і Вікторія Нуланд обговорили залучення Сполучених Штатів до Нормандського формату.

Глава ОП 14 липня повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися найближчим часом. Німеччина, Франція та Україна мають говорити "єдиним голосом", але дату не назвав.

Востаннє лідери Франції, Німеччини, Росії та України зустрічались у грудні 2019 року в Парижі.

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