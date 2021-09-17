Сесія Генасамблеї ООН включила до порядку денного питання окупації України

У Нью-Йорку стартувала 76-та сесія Генасамблеї ООН. На засіданні 17 вересня проголосували за включення до порядку денного питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

За включення питання проголосували 65 делегацій, проти були 11, ще 37 – утримались. Голосування провели на вимогу Росії, в інший спосіб воно б потрапило у порядок денний автоматично.

Раніше Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі

Делегації яких країн були проти:

Росія,

Вірменія,

Білорусь,

Болівія,

Куба,

Північна Корея,

Іран,

Казахстан,

Нікарагуа,

Філіппіни,

Сирія.

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Зазначимо, що саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США. Туди глава держави вирушить вже 20 вересня. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Більше тут Зеленський таки знову летить до США: виступить в ООН і матиме низку зустрічей

Також у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами інших країн та генсеком ООН Антоніу Гуттерішем.