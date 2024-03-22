Тривогу у місті не оголошували: жителі Севастополя жалілися про гучну "бавовну"

У анексованому українському Севастополі ввечері 21 березня було неспокійно. Жителі міста бідкалися про дуже гучні звуки та "бавовну".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Примітно, що повітряну тривогу у самому місті під час вибухів не оголошували, передає 24 Канал.

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У Севастополі чули гучні вибухи

У севастопольських телеграм-каналах близько 23 години 31 хвилини за київським часом почали писати, що у місті чули гучні звуки. Згодом стало відомо, що ці вибухи чули у кількох районах тимчасово окупованого міста.

Через майже 10 хвилин окупанти вирішили виправдатися перед своїми громадянами, заявивши, що вибухи були пов'язані із "роботою наших". Водночас наразі російські ставленики Путіна в анексованому Севастополі вибухи не коментували.

Журналісти "Радіо Свобода" звернули увагу, що вибухи у Севастополі пролунали, коли в місті не було повітряної тривоги. Наразі достеменно невідомо, які наслідки цієї "бавовни" у Севастополі, а також чи є у місті постраждалі серед громадян чи пошкодження.

У Криму останнім часом неспокійно