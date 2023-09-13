Севастополь зазнав серії потужних вибухів: виникла пожежа в районі базування флоту

У Севастополі, де базується російський окупаційний чорноморський флот, пролунало кілька потужних вибухів. Достовірної інформації про природу вибухів та наслідки наразі немає.

Але вже відомо, навіть офіційно місцева "влада" це визнала, що на місто була атака, внаслідок якої сталася пожежа. Зокрема, у районі Південної бухти.

Також цікаво Готуються тікати: у Криму окупанти знімають з військкоматів російські герби

Нічні вибухи в Криму 13 вересня: що наразі відомо

У Севастополі приблизно о 3 ночі пролунало щонайменше 7 вибухів, пишуть "Крим.Реалії". При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями.

Вибухи та пожежа в окупованому Севастополі / Фото з соцмереж

Місцеві зафіксували вибухи та пожежу й у відео:

Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом.

на Севастополь здійснено атаку, ППО відпрацювало. Начебто, як завжди, загальні слова, але є й докладніша інформація: у районі Кілен-балки – пожежа 4 класу не на цивільному об'єкті.

У Південній бухті, де, як свідчать розповіді місцевих, найімовірніше, стався приліт, стоять кораблі та підводні човни російського окупаційного флоту. Також місцеві пабліки пишуть, що пожежа – на 13 судноремонтному заводі.

Ба більше, станом на 4 ранку місцеві продовжують чути вибухи, отже, атака ще не закінчилася.