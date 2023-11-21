У Севастополі пролунало кілька гучних вибухів: у Криму бідкаються на ракетну небезпеку
Джерело:"Крим.Реалії."
У тимчасово окупованому Севастополі 21 листопада тривожно нібито через ракетну небезпеку. У місті пролунало кілька гучних звуків вибухів.
Перші звуки вибухів у районі Севастополя пролунали близько 12:15. Після цього в Севастополі пролунав ще один вибух.
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Що відомо про вибухи у Севастополі
Російські окупанти не оголошували повітряну тривогу в Севастополі. Проте російські телеграм-канали писали нібито про ракетну небезпеку в Криму.
Що стало причиною вибухів наразі не повідомляється.
Після вибухів у Севастополі в Україні оголосили тривогу
Після того, як у районі Севастополя чули звуки вибухів, у південних, східних та центральних регіонах України оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних Силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Також українські військові заявили про загрозу обстрілу Кременчука.
За даними моніторингових груп, попередньо російські окупанти провели пуски керованих авіаційних ракет у бік Одещини та Полтавщини. Однак ця інформація потребує офіційного підтвердження.
Згодом Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Київській та Чернігівській областях.
У районі Криму знищили російські катери
- 10 листопада українські військові уразили російські десантні катери в районі Криму. Мовиться про судна проєкту 11770 (класу "Серна"). Під час атаки на суднах була броньована техніка та екіпаж.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що для росіян втрата цих катерів є надзвичайно болючою та дошкульною.
- У ГУР МО заявили, що провели дорозвідку у районі бухти Вузька, де були уражені російські судна. Як свідчать результати дорозвідки, після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії – знищені.
- Додамо, що нещодавно Сили оборони знищили в Криму ракетний корабель "Аскольд". У ГУР МО заявили, що Сили оборони України готують нові операції у Криму.