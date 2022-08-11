Сейм Латвії визнав росію країною-спонсором тероризму

Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Рига також закликала Євросоюз припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.

росія багато років фінансує тероризм, – Латвія

Латвійські політики наголосили, що росія вже багато років підтримує та фінансує терористів. Робить це кремль різними способами.

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росія – найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та примусовий орган у справах про отруєння сім'ї Скрипалів і збиття літака MH-17. В Україні росія обрала подібну – жорстоку, аморальну та незаконну тактику, використовуючи заборонену зброю та націлюючись на цивільних,

– заявив голова комісії у закордонних справах Сейму Ріхардс Кольс.

Він наголосив, що росія чинить проти України насильство, щоб досягти політичних цілей. Латвійські чиновники перерахували й засудили жахливі злочини росії проти мирних українців. У заяві політики згадали жертв російської агресії та висловили солідарність з нашим народом.

У Зеленського подякували Латвії

В Офісі Президента України вже відреагували на важливе рішення латвійського Сейму. Андрій Єрмак заявив, що такий крок має стати прикладом для інших держав ЄС та подякував за нього Ризі.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також подякував Латвії і наголосив, що це рішення було дуже вчасним.

росія давно заслужила цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати її приклад,

– підкреслив міністр.

Додамо, що з 5 серпня Латвія перестала видавати візи громадянам росії. Єдиний виняток – якщо ті їдуть на похорони до близьких родичів. Таке саме рішення схвалила й Болгарія, щоправда – без жодних винятків.

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