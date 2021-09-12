Сфабрикували нові "докази": Джелялу загрожує до 20 років в'язниці, – адвокат

Заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу окрім попередніх сфабрикованих звинувачень, додали нові. Тепер кримському активісту загрожує 20 років ув'язнення.

Окупанти продовжують фальсифікувати звинувачення проти кримських татар. Про це розповів адвокат Нарімана Джеляла Микола Полозов.

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Джелялу й Ахтемовим можуть збільшити термін

У статті про диверсію, за якою зараз судять кримських татар, є ще 2 частина про організацію злочинної групи. Є висока ймовірність того, що окупанти вигадають нові "факти", щоб звинуватити Джеляла і Ахтемових у цьому. Через це їм загрожує більший термін увязнення.

Адвокат Микола Полозов упевнений, що окупанти неодмінно скористаються цим.

Слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим, перекваліфікувавши звинувачення на 2 частину. І тоді вже покарання буде до 20 років позбавлення волі,

– додав Полозов.

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