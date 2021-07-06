Була надія на здоровий глузд, – Шабунін про відповідь Зеленського на петицію щодо Татарова

Володимир Зеленський відреагував на петицію про звільнення Олега Татарова. Президент відмовився усунути заступника керівника свого Офісу.

Віталій Шабунін – керівник Центру протидії корупції – вважає, що Зеленський збрехав, що у нього немає повноважень. Натомість наголосив, що він єдиний, хто має право звільняти і призначати керівника свого Офісу і заступників.

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Шабунін зазначив, що 25 тисяч громадян скористались своїм правом і звернулись до президента з петицією. За законом, він зобов'язаний її розглянути. Він це зробив, але "потрібно було написати правду, на кшталт "я не хочу звільняти Татарова".

Мені важко коментувати таку очевидну брехню. Отже, Татаров йому більш важливий, ніж прямі норми закону,

– вважає Шабунін.

Надія була, – глава ЦПК

"У мене була надія на здоровий політичний глузд. Видно, ми переоцінили президента. Це більше його, ніж наша проблема", – додав антикорупціонер.

Він наголосив, що в деяких випадках – фіксація позиції завжди має більше значення, ніж її наявність. "Президент позицію зафіксував. І на тому дякуємо", – підсумував Шабунін.

Раніше Шабунін закликав всіх підписати петицію про негайне звільнення заступника Єрмака. Вдалося зібрати потрібних 25 тисяч голосів і навіть трохи більше.

Шабунін про реакцію Зеленського на петицію: відео

Справа Татарова: коротко