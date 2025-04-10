"Шахед" ударив по багатоповерхівці на Житомирщині: є загиблий, серед 5 постраждалих – дитина
У четвер, 10 квітня, російські військові вкотре атакували Україну "Шахедами". Зокрема, дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка. Станом на 20:29 відомо про загибель 1 людини, ще 5 осіб – постраждали.
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Що відомо про наслідки атаки
Серед постраждалих, що знаходяться в лікарнях області, – дитина 2011 року народження.
На місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. На території громади розгортають приміщення для обігріву й надання допомоги.
Повідомляється, що жителі понівечених квартир отримають будівельні матеріали та необхідну підтримку в усуненні руйнувань.
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