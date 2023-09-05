"Зір підвів": президент Румунії не побачив Shahed, які впали на території країни

Російські окупанти у ніч на 4 вересня атакували південь Одеської області дронами-камікадзе. Деякі "Шахеди" впали також на території сусідньої Румунії. Водночас президент країни Клаус Йоганніс їх не побачив.

Йоганніс наголосив, що Румунія начебто встановила повний контроль над національним простором. Водночас країну турбує, що російські атаки відбуваються поблизу румунського кордону.

Зверніть увагу Вночі під час атаки в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали в Румунії

Ангел Тілвар – міністр оборони – проінформував президента про нещодавні атаки. Однак дронів "не було".

Можу вам сказати, що жоден безпілотник, жодна частина будь-якого пристрою не досягла Румунії. Я можу сказати те, що вже сказав: Румунія має надзвичайно сильні гарантії безпеки, найсильніші в нашій історії,

– наголосив президент.

"Шахеди" впали у Румунії: що відомо

Російські БпЛА залетіли на територію Румунії у ніч на 4 вересня. Українські прикордонники відразу ж сповістили про це своїх румунських колег. Водночас жодної відповіді не було. На території Румунії зафіксували відразу дві детонації.

Дмитро Кулеба заявив: не можна заперечувати, що на території Румунії щось впало. Україна має відповідні фотодокази. В Офісі Президента наголосили, що важливо посилити санкції проти країни-терористки. Російському ВПК потрібно "перекрити кисень".