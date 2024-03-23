Атака "Шахедами": у Запорізькій і Дніпропетровській областях пошкоджено енергетичні об'єкти

Російська армія вночі 23 березня атакувала низку українських областей своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього постраждали Запорізька та Дніпропетровська області.

Внаслідок цього у цих областях були пошкоджені енергетичні об'єкти. Наразі усі наслідки на місцях уточнюють правоохоронці та інші екстрені служби.

До теми Вночі ворог атакував Україну дронами: скільки вдалось знищити

Ворог "Шахедами" пошкодив енергооб'єкти у двох областях

У Силах оборони Півдня України розповіли, що вночі 23 березня ворог продовжив дроновий терор південно-східних регіонів Україні. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин.

Військові заявили, що дрони типу "Шахед", спрямовані з півдня, маневрували кількома областями. Зокрема, російсько-іранські дрони-камікадзе намагалися обійти наші засоби ППО.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражувальних снарядах: по 4 на Дніпропетровщині і Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині,

– повідомили у Силах оборони Півдня України.

Однак внаслідок ворожого обстрілу у Дніпропетровській і Запорізькій областях є пошкодження енергетичних об'єктів. За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило.

Наостанок військові сказали, що зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога на території нашої держави.

Ворог застосував по Україні ударні безпілотники

У Повітряних силах ЗСУ 23 березня повідомили, що росіяни запустили по території України 34 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Ворог запускав безпілотники кількома хвилями, а бойова робота сумарно тривала близько 6 годин.

Військові наголосили, що внаслідок успішної роботи було знищено 31 "Шахед". Сили та засоби ППО відбивали атаку у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Цього разу росіяни запускали свої безпілотники з Курської області та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Однак наші військові змогли вдало впоратися з роботою і знищити більшість російських "Шахедів" у південних та східних областях нашої держави.

Окрім того, у ніч проти 23 березня ворог також атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300. Під ударом опинилася Донецька область.