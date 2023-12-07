Усе пішло на Одещину й Хмельниччину, – Ігнат про нічну атаку "Шахедами"
Російські загарбники вночі 7 грудня вчергове атакували Україну безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Під атакою опинилися південні та західні області нашої держави.
Зрештою всі безпілотники пішли на Одеську та Хмельницьку області. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
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Як відбувалася атака "Шахедами" цієї ночі
Ігнат наголосив, що цієї ночі була типова атака російсько-іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Зокрема, 15 із 18 запущених безпілотників збили наші Сили оборони.
В основному все пішло на Одещину і на Хмельниччину. Працювала протиповітряна оборона, мобільні вогневі групи, які показують дедалі кращий результат,
– сказав речник Повітряних сил.
Він зазначив, що вчергове постраждала від наслідків атаки Одеська область. Там була пошкоджена припортова інфраструктура.
"Українське зерно знову ж окупантів дуже турбує і завдаються удари власне "Шахедами" в цьому напрямку після певної паузи. Туди вже, мабуть, більше як місяць точно не прилітало", – сказав речник.
Наостанок він уточнив, що напрямки, звідки росіяни запускали свої безпілотники, не змінювалися. Цього разу це був мис Чауда з території анексованого Криму.
Що відомо про нічну атаку "Шахедами"
- В ніч проти 7 грудня російські загарбники знову пустили по Україні безпілотники типу "Шахед". Усього російська армія запустила в Україну 18 своїх безпілотних літальних апаратів.
- У Повітряних силах зазначили, що нашій протиповітряній обороні вдалося збити 15 із 18 "Шахедів". Для їх ліквідації залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
- Внаслідок атаки постраждала Одеська область. Там була пошкоджена припортова інфраструктура Подунав'я, зокрема складське приміщення, елеватор та вантажівки.
- Крім того, внаслідок атаки є загиблий. Це був водій однієї з фур, який перебував на місці подій під час атаки. На місці також сталася пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.