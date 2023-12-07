"Шахеди" знову летять на Україну: повітряна тривога лунає у кількох областях

7 грудня 2023, 21:47
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Російські загарбники ввечері 7 грудня пустили свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед" по Україні. Тривоги почали лунати у кількох областях нашої держави.

Людей просять негайно пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
 
21:26 У Повітряних силах розповіли, що чергова група ударних БпЛА типу "Шахед" перебуває в Запорізькій області. Вона рухається в напрямку Дніпропетровщини21:08 Повітряні сили попередили про загрозу жителів Павлограда у Дніпропетровській області. Жителів міста закликали іти в укриття.20:48 У Повітряних силах зазначили, що російські безпілотники рухаються у напрямку Дніпропетровської області. Там також лунали сигнали тривоги.20:45 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих безпілотників у Запорізькій області. Жителів закликали прямувати в укриття цивільного захисту.

Минулої ночі росіяни теж атакували "Шахедами"

  • У ніч на 7 грудня російські загарбники пускали по Україні безпілотники типу "Шахед". Тоді російська армія запустила 18 безпілотних літальних апаратів.
  • У Повітряних силах зазначили, що нашій протиповітряній обороні вдалося збити 15 із 18 "Шахедів". Для їх ліквідації залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
  • Внаслідок атаки постраждала Одеська область. Там була пошкоджена припортова інфраструктура Подунав'я, зокрема складське приміщення, елеватор та вантажівки.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що цього разу безпілотники летіли типовим для росіян маршрутом. Їх запускали з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
  • Варто зазначити, що "Шахеди" несуть велику загрозу для українських громадян, тому треба перебувати в укриттях, якщо попереджали про загрозу їх застосування. Чим небезпечні ці російські безпілотники – читайте у матеріалі.

Автор: Владислав Кравцов