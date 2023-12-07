"Шахеди" знову летять на Україну: повітряна тривога лунає у кількох областях

Російські загарбники ввечері 7 грудня пустили свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед" по Україні. Тривоги почали лунати у кількох областях нашої держави.

Людей просять негайно пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Минулої ночі росіяни теж атакували "Шахедами"

У ніч на 7 грудня російські загарбники пускали по Україні безпілотники типу "Шахед". Тоді російська армія запустила 18 безпілотних літальних апаратів.

У Повітряних силах зазначили, що нашій протиповітряній обороні вдалося збити 15 із 18 "Шахедів". Для їх ліквідації залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Внаслідок атаки постраждала Одеська область. Там була пошкоджена припортова інфраструктура Подунав'я, зокрема складське приміщення, елеватор та вантажівки.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що цього разу безпілотники летіли типовим для росіян маршрутом. Їх запускали з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Варто зазначити, що "Шахеди" несуть велику загрозу для українських громадян, тому треба перебувати в укриттях, якщо попереджали про загрозу їх застосування. Чим небезпечні ці російські безпілотники – читайте у матеріалі.