Пошкоджено інфраструктурні об'єкти й будинки: які наслідки атаки "Шахедами" на Дніпропетровщині
Джерело:Дніпропетровська ОВА
У ніч проти 5 травня ворог атакував Україну "Шахедами". Під ударом опинилася Дніпропетровська область, де окупанти вдарили про інфраструктурним об'єктам.
Загалом, окупанти запустили 24 дрони-камікадзе. Сили ППО провели потужну бойову роботу й знищили майже всі ударні БпЛА.
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Наслідки ворожих обстрілів в Дніпропетровській області
Окупанти масовано атакували дронами Харківську та Дніпропетровську області. Так, на Дніпропетровщині українські захисники збили 12 "Шахедів":
- 10 дронів-камікадзе у Дніпровському районі,
- 1 – у Криворізькому районі,
- 1 – у Нікопольському районі.
Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об'єкти – виникли декілька пожеж за різними адресами. Також пошкоджена багатоповерхівка.
Рятувальники ліквідували пожежі в Дніпрі / Фото ДСНС
Окрім того, Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин. З вечора окупанти тероризували й Нікопольщину. Ворог 5 разів застосовував ударні дрони різних типів, а ще двічі – обстріляли з важкої артилерії.
У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Наслідки обстрілів Нікополя / Фото Дніпропетровська ОВА
Після атаки "Шахедами" у Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, виникли пожежі. У когось ще є сумніви щодо любові "старшого брата", "єдіний народ", "єдіная церковь"?
– написав голова ОВА Сергій Лисак.
Атакували "Шахедами" й Харківщину
- У ніч проти 5 травня окупанти атакували й Харківську область. О 23:37 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, а вже після опівночі в Харкові пролунали потужні вибухи.
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували Основ'янський район. Під ударом опинилися приватні будинки, у яких спалахнули пожежі.
- На ранок у ДСНС уточнили, що пожежі спалахнули за двома адресами. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 квадратних метрів.
- Журналісти Суспільного повідомили, що один з безпілотників влучив біля будинку співробітника ДСНС. "Шахед" впав на землю буквально за 10 метрів від дверей.
- Спочатку повідомляли про 1 постраждалого, однак зранку в ДСНС повідомили про 5 постраждалих внаслідок атаки "Шахедами". Серед поранених – 8-річна дівчинка.