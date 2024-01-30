Окупанти вдарили по Київщині "Шахедами": в ОВА розповіли про наслідки
Джерело:Київська ОВА
Росія активізувала використання ударних дронів-камікадзе. Зокрема, цієї ночі вона спрямувала їх також проти Київщини.
Вночі проти 30 січня ворог атакував Київську область. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
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Виникла пожежа
У Київській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Крім цього, пошкоджень зазнали адміністративна будівля та ангар. Також три автомобілі.
Відомо, що через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень. У поліції Київщини розповіли, що в іншому адміністративному приміщенні спеціалісти-криміналісти зафіксували загоряння покрівлі. Згодом рятувальники загасили пожежу.
За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає,
– мовиться в повідомленні.
"Шахед" поцілив по цивільному об'єкту біля Кривого Рогу
- Вночі проти 30 січня агресор спрямував БпЛА на Криворіжжя. Один шахед оборонці з ПвК "Схід" збили, проте інший таки влучив у об'єкт цивільної інфраструктури.
- На місці влучання зайнялась пожежа, однак пожежники її приборкали.
- ️Крім цього, Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджень зазнав приватний будинок, 3 господарські споруди, авто.