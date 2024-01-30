Удари по підприємствах, підстанції та складах: все, що відомо про атаку "Шахедами" 30 січня

У ніч проти 30 січня російська армія атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, підприємства та склади.

На жаль, руйнувань уникнути не вдалося. Все, що відомо про масовану атаку дронами-камікадзе 30 січня – повідомляє 24 Канал.

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Ворог запустив 35 "Шахедів"

Повітряна тривога почала ширитися Україною близько о 20:30 29 січня. У Повітряних силах проінформували, що причиною цього стали пуски "Шахедів". Тривога тривала до 01:48 і охопила майже всю Україну. Загрозу "Шахеди" не становили лише для західних областей та Києва, однак у Київській області – тривога була.

На ранок 30 січня Повітряні сили повідомили, що ворог запустив 35 "Шахедів" з трьох напрямків:

Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край),

Курськ,

мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Окрім того, окупанти також уночі запустили дві зенітні керовані ракети С-300 по території Донецької області.

Сили та засоби ППО знищили 15 ворожих дронів-камікадзе у Миколаївській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Київській областях. До слова, до відбиття ворожої атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України

Як пояснили у Повітряних силах, частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.

Які наслідки масованої атаки дронами-камікадзе

На жаль, наслідків уникнути не вдалося, і зафіксовано руйнування як від падіння уламків БпЛА, так і влучання.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровські області окупанти спрямували "Шахеди" на Криворізький район. Один дрон-камікадзе вдалося збити захисникам ПвК "Схід", однак інший влучив у цивільну інфраструктуру. Як повідомили в ОВА, під ударом опинився приватний будинок, де після влучання спалахнула пожежа. Рятувальники відразу прибули на місце подій і ліквідували загоряння.



Наслідки атаки у Криворізькому районі / Фото Дніпропетровська ОВА

Миколаївська область

Збили ворожий дрон-камікадзе й над Миколаївською областю, однак від падіння уламків постраждала вантажівка. Як повідомили в ОВА, від уламків зайнявся вантажний автомобіль. Вогонь охопив 70 квадратних метрів. Як уточнили в ДСНС, вантажівка перевозила насіння соняшника.



У Миколаївській області згоріла вантажівка / Фото Сили оборони Півдня

Херсонська область

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти спрямували на Херсонщину два "Шахеди". Як додали у Силах оборони Півдня, під ударом опинилося агропідприємство. Дрони-камікадзе влучили на території самого підприємства, а також в одну з будівель.

На місці атаки спалахнула пожежа, масштаби руйнувань наразі ще уточнюються. Рятувальники наразі вже ліквідували загоряння.



На Херсонщині атакували агропідприємство / Фото Сили оборони Півдня

До слова, у зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 5 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Харківська область

Окупанти спрямували щонайменше 6 "Шахедів" для атаки Змієва на Харківщині. Як повідомив Олег Синєгубов, під російською атакою опинилося цивільне підприємство та приватні житлові будинки.

Наслідки атаки "Шахедів" у Харківській області / Фото Харківська ОВА

Черкаська область

Ворог атакував безпілотниками й Уманський район Черкащини. Як повідомили в Черкаській ОВА, "Шахед" влучив по закинутій споруді. Водночас ще один ударний БпЛА успішно знищили українські захисники.

Київська область

На Київщині через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень. В іншому адміністративному приміщенні спеціалісти-криміналісти зафіксували загоряння покрівлі.

Згодом рятувальники загасили пожежу. Крім цього, пошкоджено три транспортні засоби.

Наслідки атаки на Київщині / Фото Національна поліція України та ДСНС

Є пошкодження на одній з підстанцій

​​В "Укренерго" повідомили, що під прицілом ворога також були й об'єкти критичної інфраструктури. Втім, завдяки узгодженим діям енергетиків та військових, масована атака не спричинила критичних наслідків для збалансованої роботи енергосистеми.

Водночас пошкоджень уникнути не вдалося. На одній із підстанцій зафіксовано пошкодження обладнання.

На жаль, є пошкодження обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" в центральному регіоні. Наразі триває заживлення промислових споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. Пошкоджене обладнання планується якнайшвидше замінити новим з аварійного запасу, створеного "Укренерго",

– мовиться у повідомленні.

Чи є постраждалі

Постраждалі унаслідок масованої атаки "Шахедами" є у Миколаївській та Харківській областях. Загалом постраждало 3 людини.

Так, уламки збитого дрона-камікадзе впали на вантажівку в Миколаївській області під час руху. Водій зазнав черепно-мозкової травми і був госпіталізований. Наразі стан постраждалого медики оцінюють як стабільний.

На Харківщині зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року, перший – госпіталізований, медики оцінюють його стан як середній. Другий постраждалий отримав допомогу на місці.

Інформація про постраждалих в інших областях не надходила.