Нічна атака "Шахедами": у ЗСУ назвали області, які були під найбільшим ударом

У ніч проти 17 грудня ворог атакував територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Більшу частину дронів-камікадзе окупанти спрямували на Південь.

Очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла деталі нічної атаки. Вона також повідомила, що ворог запускає "Шахеди" таким чином, аби їхні траєкторії пролягали над житловою інфраструктурою, передає 24 Канал.

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Херсонщина та Одещина були під прицілом окупантів

Гуменюк розповіла, що окупанти під час нічної атаки 17 грудня запустили "Шахеди" з Криму таким чином, щоб максимум своєї траєкторії безпілотники пройшли тимчасово окупованою Херсонщиною й не були уражені. Вона також наголосила, що Росія почала зосереджуватися на ударах дронами-камікадзе по Херсонщині.

Якщо раніше ворожі удари були спрямовані глибше у тилові території, то цієї ночі в зоні нашої відповідальності бойова робота велася в основному на Херсонщині та Одещині,

– заявила Гуменюк.

Вона повідомила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 16 безпілотників з усіх 20, якими ворог намагався атакувати. Зокрема, над Херсонщиною українські захисники збили 7 "Шахедів", ще 9 БпЛА ліквідували у межах Одещини.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також наголосив, що на Херсонщині під час нічної атаки тривала серйозна бойова робота.

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